Elezioni alle 12 l' affluenza si ferma al 10,1% | in calo di 4,6 punti rispetto a 5 anni fa Urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15

Elezioni regionali giorno uno. Chiamati alle urne a partire dalle 7 di oggi, 23 novembre, sono 4.296.562 persone residenti in Veneto e, tra questi 252.238 neo diciottenni che per la prima volta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Elezioni, alle 12 l'affluenza si ferma al 10,1%: in calo di 4,6 punti rispetto a 5 anni fa. Urne aperte fino alle 23 (e domani dalle 7 alle 15)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Elezioni Regionali 2025, si vota domenica e lunedì Per la prima volta dal 2000, le elezioni regionali si svolgono a Procida senza essere abbinate alle Elezioni Comunali. Pertanto, si prevede che l’affluenza possa essere fisiologicamente inferiore, in linea con l - facebook.com Vai su Facebook

Sorpresa in Argentina, Milei vince le elezioni contro i pronostici. Bassa l'affluenza, al 67,85%, un dato record dal ritorno della democrazia nel 1983 #ANSA Vai su X

Regionali in Campania, alle ore 12 affluenza ferma all' 8,25%: il numero più alto di votanti a Napoli - Aperte le urne in Campania per l'elezione del nuovo Presidente della Regione Campania e del consiglio Regionale. Segnala msn.com

Elezioni, alle 12 l'affluenza si ferma al 10,10%: in calo di 4,6 punti rispetto a 5 anni fa. Urne aperte fino alle 23 (e domani dalle 7 alle 15) - Chiamati alle urne a partire dalle 7 di oggi, 23 novembre, sono 4. Scrive msn.com

Elezioni regionali: l’affluenza alle ore 12 in Campania, Puglia e Veneto | DATI - Urne aperte da questa mattina alle ore 07:00 per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto e per le elezioni comunali ad Acquaro e Capistrano in Calabria, Caivano e Monteforte Irpino. strettoweb.com scrive