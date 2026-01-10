Proseguono i lavori del sottopasso il sindaco | Possibili picchi di rumore elevati

A Seveso proseguono i lavori per il potenziamento della rete ferroviaria e la costruzione del sottopasso. Il sindaco ha comunicato che durante le attività potrebbero verificarsi picchi di rumore elevati, invitando i residenti a prendere nota di eventuali disagi temporanei. Le opere sono volte a migliorare la mobilità locale e la sicurezza della viabilità, nel rispetto del cronoprogramma stabilito.

Proseguono a Seveso i lavori per il potenziamento della rete ferroviaria e per la realizzazione del sottopasso. Ma con il proseguimento dei lavori, che secondo l’amministrazione comunale proseguono come da programma, iniziano anche i primi disagi notturni. E a comunicarlo, in un post pubblicato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Hera, proseguono i lavori di manutenzione al potabilizzatore: possibili disagi Leggi anche: Al via i lavori di riqualificazione del sottopasso Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I cantieri Brt arrivano al Libertà e nel Quartierino: dal 7 gennaio la nuova viabilità; Pesaro. Il sindaco Andrea Biancani: “Il mio 2025”. Proseguono i lavori del sottopasso, il sindaco: “Possibili picchi di rumore elevati” - A dare notizia dei disagi è stata anche Ferrovienord che assieme all'impresa incaricata segnala come tra questa notte, di sabato 10 e tra quella compresa tra domenica 11 e lunedì 12, “l'impatto sonoro ... monzatoday.it

Ferrovienord, proseguono lavori realizzazione tangenziale nord Cesano Maderno - Promosso e coordinato da Ferrovienord, l’intervento prevede la creazione di un nuovo asse stradale che si sviluppa in ... adnkronos.com

Tangenziale Nord e sottopasso, sopralluogo al cantiere di Cesano Maderno: fine lavori ad aprile 2026 - Cesano Maderno (Monza Brianza), 10 ottobre 2025 – Tangenziale Nord e nuovo sottopasso: il cantiere procede spedito, ma la fine lavori slitta ad aprile per le difficoltà trovate nelle reti dei ... ilgiorno.it

Proseguono i lavori per la realizzazione delle reti idriche nel quadrante di Prataporci, nel Municipio VI. L’intervento, realizzato da Acea Ato 2, riguarda la posa delle nuove infrastrutture lungo Via San Vito Lo Capo, Via del Padiglione, Via Alicudi, Via Scal - facebook.com facebook

Franchi, proseguono i lavori. Il punto della sindaca #Funaro x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.