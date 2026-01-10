Proseguono i lavori del sottopasso il sindaco | Possibili picchi di rumore elevati

Da monzatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Seveso proseguono i lavori per il potenziamento della rete ferroviaria e la costruzione del sottopasso. Il sindaco ha comunicato che durante le attività potrebbero verificarsi picchi di rumore elevati, invitando i residenti a prendere nota di eventuali disagi temporanei. Le opere sono volte a migliorare la mobilità locale e la sicurezza della viabilità, nel rispetto del cronoprogramma stabilito.

Proseguono a Seveso i lavori per il potenziamento della rete ferroviaria e per la realizzazione del sottopasso. Ma con il proseguimento dei lavori, che secondo l’amministrazione comunale proseguono come da programma, iniziano anche i primi disagi notturni. E a comunicarlo, in un post pubblicato. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Hera, proseguono i lavori di manutenzione al potabilizzatore: possibili disagi

Leggi anche: Al via i lavori di riqualificazione del sottopasso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I cantieri Brt arrivano al Libertà e nel Quartierino: dal 7 gennaio la nuova viabilità; Pesaro. Il sindaco Andrea Biancani: “Il mio 2025”.

proseguono lavori sottopasso sindacoProseguono i lavori del sottopasso, il sindaco: “Possibili picchi di rumore elevati” - A dare notizia dei disagi è stata anche Ferrovienord che assieme all'impresa incaricata segnala come tra questa notte, di sabato 10 e tra quella compresa tra domenica 11 e lunedì 12, “l'impatto sonoro ... monzatoday.it

Ferrovienord, proseguono lavori realizzazione tangenziale nord Cesano Maderno - Promosso e coordinato da Ferrovienord, l’intervento prevede la creazione di un nuovo asse stradale che si sviluppa in ... adnkronos.com

Tangenziale Nord e sottopasso, sopralluogo al cantiere di Cesano Maderno: fine lavori ad aprile 2026 - Cesano Maderno (Monza Brianza), 10 ottobre 2025 – Tangenziale Nord e nuovo sottopasso: il cantiere procede spedito, ma la fine lavori slitta ad aprile per le difficoltà trovate nelle reti dei ... ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.