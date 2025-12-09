Hera proseguono i lavori di manutenzione al potabilizzatore | possibili disagi

Hera comunica che mercoledì 10, tra le 9 e le 14.30, verranno effettuati lavori di manutenzione programmata alla centrale di potabilizzazione di Stellata di Bondeno. L'intervento potrebbe causare disagi nell'erogazione dell'acqua nella zona interessata. La società si impegna a ridurre al minimo i disservizi e a completare i lavori nel minor tempo possibile.

Nella giornata di mercoledì 10 dalle 9 alle 14.30 circa saranno eseguiti lavori di manutenzione programmata alla centrale di potabilizzazione di Stellata di Bondeno. In particolare, l’intervento fa parte del piano di ammodernamento dei quadri di alimentazione elettrica dell’impianto. Il gruppo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

