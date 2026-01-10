Pronostico Algeria-Nigeria | l’attacco più prolifico contro una difesa di ferro

L'incontro tra Algeria e Nigeria, valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa, si svolgerà sabato alle 17:00. Una sfida tra due nazionali con attacchi prolifici e difese solide, che promette un confronto equilibrato. In questa analisi, troverete le notizie principali, le statistiche e le probabili formazioni per comprendere meglio le dinamiche del match. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Algeria-Nigeria è una partita valida per i quarti di finale della Coppa d'Africa e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Un altro quarto di finale tra due pesi massimi del continente, Algeria contro Nigeria, sin dall'inizio inserite nel novero delle principali favorite da addetti ai lavori e bookmaker. Campioni nel 2019, i Fennecs – questo il soprannome della rappresentativa algerina – nelle due edizioni successive, a sorpresa, non erano riusciti ad accedere neppure alla fase ad eliminazione diretta, uscendo clamorosamente al primo turno.

Che quarto Nigeria-Algeria! Un match che per due volte è stato finale di Coppa d'Africa con un successo a testa e davanti al proprio pubblico: 1980 Lagos, 3:0 Nigeria e prima Afcon per le Eagles 1990 Algeri, 1:0 Algeria e prima Afcon per le Fennecs - facebook.com facebook

