Nigeria contro la loro Federazione i calciatori hanno minacciato di non giocare contro l’Algeria per mancati pagamenti di bonus

I calciatori nigeriani hanno minacciato di non partecipare alla partita contro l’Algeria, a causa di mancati pagamenti dei bonus. La Federcalcio nigeriana ha segnalato il boicottaggio degli allenamenti e la possibile assenza dei giocatori nel quarto di finale di Coppa d’Africa, previsto sabato a Marrakech. La situazione evidenzia tensioni tra calciatori e federazione, con implicazioni sulla partecipazione della squadra alla competizione.

La Nigeria ha minacciato la sua Federcalcio boicottando l'allenamento di oggi e, forse, il viaggio a Marrakech per giocare il quarto di finale di Coppa d'Africa sabato contro l'Algeria. La Nigeria minaccia la Federcalcio. Come riportato da L'Equipe: Nonostante un debutto molto convincente, la Nigeria sta vivendo una competizione molto movimentata. I giocatori hanno minacciato la loro Federazione con un boicottaggio degli allenamenti oggi e un potenziale rifiuto di fare il viaggio da Fez a Marrakech, due giorni prima del loro quarto di finale contro l'Algeria. Proteste legate al mancato pagamento dei bonus promessi prima dell'inizio del torneo richiesti da Victor Osimhen e compagni, che hanno chiuso in testa al Gruppo C grazie ai tre successi contro Tanzania (2-1), Tunisia (3-2) e Uganda (3-1), prima di schiacciare il Mozambico (4-0) nella fase a eliminazione diretta.

