Nigeria contro la loro Federazione i calciatori hanno minacciato di non giocare contro l’Algeria per mancati pagamenti di bonus

Da ilnapolista.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I calciatori nigeriani hanno minacciato di non partecipare alla partita contro l’Algeria, a causa di mancati pagamenti dei bonus. La Federcalcio nigeriana ha segnalato il boicottaggio degli allenamenti e la possibile assenza dei giocatori nel quarto di finale di Coppa d’Africa, previsto sabato a Marrakech. La situazione evidenzia tensioni tra calciatori e federazione, con implicazioni sulla partecipazione della squadra alla competizione.

La Nigeria ha minacciato la sua Federcalcio boicottando l’allenamento di oggi e, forse, il viaggio a Marrakech per giocare il quarto di finale di Coppa d’Africa sabato contro l’Algeria. La Nigeria minaccia la Federcalcio. Come riportato da L’Equipe: Nonostante un debutto molto convincente, la Nigeria sta vivendo una competizione molto movimentata. I giocatori hanno minacciato la loro Federazione con un boicottaggio degli allenamenti oggi e un potenziale rifiuto di fare il viaggio da Fez a Marrakech, due giorni prima del loro quarto di finale contro l’Algeria. Proteste legate al mancato pagamento dei bonus promessi prima dell’inizio del torneo richiesti da Victor Osimhen e compagni, che hanno chiuso in testa al Gruppo C grazie ai tre successi contro Tanzania (2-1), Tunisia (3-2) e Uganda (3-1), prima di schiacciare il Mozambico (4-0) nella fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

nigeria contro la loro federazione i calciatori hanno minacciato di non giocare contro l8217algeria per mancati pagamenti di bonus

© Ilnapolista.it - Nigeria contro la loro Federazione, i calciatori hanno minacciato di non giocare contro l’Algeria per mancati pagamenti di bonus

Leggi anche: Caso Trapani Basket: il club minaccia di non giocare contro Bologna. Ma Federazione e Lega non cedono

Leggi anche: Gattuso a muso duro contro La Russa: «Non ha neanche visto la partita: ci hanno minacciato di morte»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Nigeria non si allena e minaccia di ritirarsi dalla Coppa d'Africa per una questione di soldi; Nigeria, tutti contro Osimhen: capricci e sfuriate, l'ex Napoli ha stufato. Il mercato dietro la lite con Lookman; Caso Osimhen, ha davvero lasciato il ritiro della Nigeria? La federazione risponde; Coppa d'Africa, la Nigeria minaccia di non disputare i quarti di finale contro l'Algeria per il mancato pagamento di alcuni bonus.

nigeria contro federazione calciatoriLa Nigeria non si allena e minaccia di ritirarsi dalla Coppa d’Africa per una questione di soldi - Dietro la durissima contestazione c’è il mancato pagamento di bonus promessi per le vittorie ottenute finora. fanpage.it

Nigeria, tutti contro Osimhen: capricci e sfuriate, l'ex Napoli ha stufato. Il mercato dietro la lite con Lookman - Caos Nigeria: dopo le scintille in campo con Lookman, Osimhen avrebbe minacciato di lasciare la nazionale. sport.virgilio.it

nigeria contro federazione calciatoriOsimhen lascia il ritiro della Nigeria? Dalla Federazione smentiscono ma il caso resta - Nelle ultime ore il ritiro della Nigeria è stato disturbato dalle voci secondo cui Victor Osimhen avrebbe lasciato il ritiro della nazionale impegnata. tuttomercatoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.