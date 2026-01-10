Primavera 1 Torino-Milan 1-0 | Zeppieri-gol esultano i granata Davanti si crea poco

Al 'Valentino Mazzola' di Orbassano si è disputata la 19ª giornata di Primavera 1, con Torino e Milan in campo. La sfida si è conclusa con la vittoria dei granata per 1-0, grazie a un gol di Zeppieri. La partita è stata caratterizzata da un ritmo contenuto e poche occasioni da rete da entrambe le parti. Ecco il riepilogo della sfida tra i giovani di Baldini e Renna.

Finita allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO) la partita Torino-Milan, 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: il commento della gara tra i granata di Francesco Baldini e i rossoneri di mister Giovanni Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

