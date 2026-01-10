Primarie del centrosinistra a Senigallia | perché votare Marco Lion

Da anconatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le primarie del centrosinistra a Senigallia rappresentano un'importante occasione di confronto e scelta per il futuro della città. Marco Lion, candidato alle elezioni amministrative del 2026, si presenta come una proposta concreta e responsabile, focalizzata su temi di interesse collettivo e sulla ricerca di soluzioni efficaci. La sua candidatura si inserisce in un percorso di dialogo e partecipazione, volto a costruire un’amministrazione stabile e attenta alle esigenze della comunità.

SENIGALLIA – Da Marco Lion, candidato alle primarie del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026 a Senigallia, riceviamo e pubblichiamo: «Evitando il solito elenco di buoni propositi, chiudo questa campagna delle primarie riportando quanto mi hanno chiesto i. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

