Primarie del centrosinistra | tutto su come dove e quando votare La sfida è tra Marco Lion Ev e Dario Romano Pd

Le primarie del centrosinistra a Senigallia rappresentano un momento importante di partecipazione democratica. Sono in programma per il 2026, con l’obiettivo di scegliere il candidato sindaco tra Marco Lion (Ev) e Dario Romano (Pd). In questa occasione, sarà fondamentale conoscere come, dove e quando votare, per contribuire attivamente alla scelta della guida della città. Ecco tutte le informazioni utili per partecipare alle primarie e esercitare il proprio diritto di voto.

SENIGALLIA – Nel corso del 2026 Senigallia sarà chiamata a scegliere nuovamente il proprio sindaco attraverso le elezioni amministrative.E se il centrodestra ha già deciso che il proprio candidato sarà il primo cittadino uscente Massimo Olivetti, mentre Azione correrà per sé sostenendo una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Primarie del centrosinistra, il confronto tra Dario Romano e Marco Lion Leggi anche: Primarie del centrosinistra, Marco Lion: «Tra i senigalliesi c'è la paura di affrontare le spese quotidiane» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Comunali Milano, gioco d’anticipo nel Pd: le primarie non oltre novembre per evitare il caos con le Politiche; Le primarie del Pd di Somma per scegliere il candidato sindaco; Boschi: «Centrosinistra, subito il programma. E alle primarie avremo un nostro nome»; Primarie, Possibile: Una occasione da cogliere per Senigallia. Primarie centrosinistra 2026 tra Lion e Romano. Tu Noi Senigallia: la scelta comune - Le primarie per la scelta del candidato o candidata sindaco sono una consultazione elettorale, non prevista dalla legge dello Stato, ma organizzata autonomamente da un parti ... senigallianotizie.it

Primarie centrosinistra a Senigallia 11gennaio, mille firme raccolte per due candidati - A renderlo noto è il comitato organizzatore della consultazione che si è riunito ieri pomeriggio ... ansa.it

Raccolta firme per Lion a primarie centrosinistra Senigallia - Per Marco Lion Sindaco" ha iniziato a raccogliere firme, al banchetto di via Saffi, per la candidatura di Marco Lion alle primarie del ... ansa.it

+++ELEZIONI COMUNALI MATERA 2025, SCARCIOLLA (+EUROPA): “PRIMARIE SIA SOLUZIONE CONDIVISA PER USCIRE DALLO STALLO NEL CENTROSINISTRA”+++ - facebook.com facebook

Primarie di centrosinistra a Senigallia, Avs sostiene la candidatura di Lion. "Capace di ascoltare la comunità". L'ex parlamentare dei Verdi sfiderà il dem Romano #ANSA x.com

