Presi truffatori | confessano Donna si spaccia per la figlia

Un finto carabiniere ha messo in atto una truffa, facendo credere a un’anziana di aver investito una bambina. La donna, spacciandosi per la figlia, ha chiesto aiuto con disperazione, utilizzando una voce convincente per ingannare la vittima. Questa tecnica di manipolazione, nota come “presa di truffatori”, spesso porta le persone a condividere informazioni sensibili o a compiere azioni rischiose.

"Aiutami, mammina. Ho investito una bambina". Il finto carabiniere ha fatto sentire la voce di una donna, disperata, all’anziana per rendere più credibile la messinscena. Tanto da consegnare all’inviato del militare, che tale ovviamente non era, 300 euro e gioielli. Fatti poi stimare dai carabinieri ad un compro-oro, valevano circa 4800 euro. Ma gli uomini dell’Arma veri, che da tempo hanno messo a segno colpi importanti acciuffando i malviventi, nel giro di breve li hanno individuati ed arrestati anche questa volta. Si tratta di due campani, uno di 43 anni difeso dall’avvocato Cecilia Menconi e l’altro di 40 assistito da Eleonora Meioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

