Si spaccia per la figlia e truffa un' anziana | Mamma mi servono mille euro per il telefono nuovo 35enne denunciata

Livornotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spacciata per la figlia chiedendo soldi per un nuovo cellulare. Questo l'espediente usato da un 35enne che è riuscita a farsi ‘bonificare’ mille euro da un'anziana prima di essere scoperta e denunciata dai carabinieri di Piombino. Secondo quanto ricostruito, l'70enne era stata stata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

