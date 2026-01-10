Pozzuoli | Il Sindaco gioca a scacchi con le poltrone mentre la città agonizza
La crisi politica a Pozzuoli prosegue con l’insediamento della quinta giunta in poco più di tre anni. Il Sindaco sembra preferire il rimpasto continuo come soluzione, mentre la città affronta difficoltà crescenti. Questa situazione riflette un quadro di instabilità politica che rischia di compromettere l’azione amministrativa e il benessere dei cittadini.
È andato in scena l’ennesimo atto di una crisi politica cronica. Con l’insediamento della quinta Giunta in tre anni e mezzo di mandato, il Sindaco conferma il tentativo disperato di????????????????????????’?????????à??????????????????????????????????????????????, scegliendo la strada del “rimpasto perpetuo” pur di non ammettere il fallimento del . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
POZZUOLI/ Nuova maggioranza Manzoni: Andreozzi o Migliucci in Giunta, Cossiga gioca su due tavoli - Salvo ulteriori colpi di scena, una casella è destinata ad essere “congelata” per Europa Verde che nominerà un nuovo assessore nelle prossime settimane. cronacaflegrea.it
Pozzuoli, il sindaco Manzoni azzera la giunta: ritirate le deleghe ai sette assessori - Trentanove giorni dopo il quarto rimpasto in tre anni e mezzo di consiliatura, il sindaco di Pozzuoli questa mattina ha ritirato le deleghe ai sette ... ilmattino.it
