Batte la testa mentre gioca a padel e muore | Ascoli in lutto per l' ex sindaco di Folignano Allevi

Una tragedia improvvisa scuote la provincia di Ascoli Piceno. Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e noto professionista, ha perso la vita a 66 anni a causa di un tragico incidente durante una partita di padel. Il suo sorriso e il suo impegno resteranno nel cuore di molti, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità.

Un gravissimo lutto ha colpito la provincia di Ascoli Piceno. È morto a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute. La tragedia si è consumata in serata mentre stava giocando a padel con alcuni amici presso l' Ancaria Padel di Ancarano, nel Teramano. Durante una fase di gioco, Allevi ha urtato violentemente contro una struttura metallica.

+++ LA TRAGEDIA | Batte la testa mentre gioca a padel e muore: Ascoli in lutto per l'ex sindaco di Folignano Allevi https://gazzettadelsud.it/p=2144646 - facebook.com facebook

