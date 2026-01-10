Portsmouth-Arsenal FA Cup 11-01-2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno uno per parte a Fratton Park
Analisi e pronostici di Portsmouth-Arsenal, incontro valido per la FA Cup del 11 gennaio 2026 alle ore 15:00, con formazioni probabili e quote aggiornate. Partita che si svolge a Fratton Park, dove entrambe le squadre potrebbero schierare le migliori formazioni disponibili. L’Arsenal, intenzionato a conquistare più trofei in questa stagione, punta a proseguire il suo cammino vincente, mentre il Portsmouth desidera sorprendere in casa.
Presumibilmente l’Arsenal punterà a conquistare più trofei possibile in questa stagione che lo vede già molto ben posizionato per tornare finalmente a fregiarsi del titolo di campione d’Inghilterra. Sicuramente Mikel Arteta farà dei cambi in vista del derby contro il Chelsea che si giocherà tre giorni dopo, ma può disporre di una rosa profonda, tale . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Portsmouth-Arsenal (FA Cup, 11-01-2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: West Ham-QPR (FA Cup, 11-01-2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici
Terzo turno | Portsmouth - Arsenal in Diretta Streaming | IT; Da domani a lunedì tutte le 32 gare della Fa Cup in streaming su Dazn e Discovery+; Terzo turno | Tottenham - Aston Villa in Diretta Streaming | IT; Arteta non si sofferma sul trionfo in FA Cup del 2020 con l'Arsenal.
Pronostico Portsmouth-Arsenal: Arteta vuole vincere tutto - Arsenal è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it
La cosa simpatica in tutto questo è che il Charlton aveva pareggiato la partita al 96’, per poi perderla al 98’. Il tempismo a volte è micidiale. E a festeggiare sono i tifosi del Portsmouth. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.