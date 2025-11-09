Accoltellato alla schiena e alla gamba durante una lite in strada | gravissimo un 23enne fermato un coetaneo

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Accoltellamento nel pomeriggio di domenica 9 novembre a Treville di Castelfranco Veneto a seguito di una lite in strada fra due 23enni, uno di origine nigeriana e. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Accoltellato alla schiena e alla gamba durante una lite in strada: gravissimo un 23enne, fermato un coetaneo

«Ho visto cos'era successo a quella donna a Milano e ho subito pensato che poteva essere ancora lui». La brutale aggressione di Vincenzo Lanni, che ieri mattina ha accoltellato alla schiena Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti, ha rievocato brutti ric

Ecco il video che riprende l'uomo che questa mattina a #Milano ha accoltellato alla schiena una 43enne in piazza Gae #Aulenti. La vittima è grave, l'aggressore ancora in fuga.

Accoltellato alla schiena e alla gamba durante una lite in strada: gravissimo un 23enne, fermato un coetaneo - Accoltellamento nel pomeriggio di domenica 9 novembre a Treville di Castelfranco Veneto a seguito di una lite in strada fra due 23enni, uno di origine nigeriana

Donna accoltellata a Milano, il marito: "Con la lama infilata nella schiena mi ha detto: 'È un pazzo'". Disposto il fermo per Lanni - Arrestato l'aggressore della dirigente di Finlombarda Anna Maria Valsecchi, colpita alla schiena con un coltello di 25 cm

Chi è la donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano: il coltello da cucina è rimasto conficcato nella schiena - La donna di 43 anni accoltellata alla schiena questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano stava andando al lavoro da Finlombarda, poco distante, ed era sola.