’Piramidi’ di una Cleopatra pro La spezzina Lanzillotti è su Sky

Come una Cleopatra contemporanea, che però riscrive il suo finale e invece di suicidarsi con il veleno dell’aspide, sceglie di vivere diventando un simbolo della resistenza femminile agli ostacoli e, soprattutto, alla violenza di genere. Sta navigando col vento in poppa ’Piramidi’, l’ultimo singolo della cantante spezzina trapiantata a Barcellona Arianna Lanzillotti, che dopo essere uscito in versione tradizionale e, il 30 dicembre, remixata è stato segnalato dalla rubrica ’Singolarmente’ di Sky come uno fra "i 30 singoli usciti e da non perdere". Il sito dell’emittente premia il simbolismo e la modernità che si mescolano in una narrazione potente e suggestiva e il rapporto fra la figura della leggendaria regina egiziana e la donna contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

