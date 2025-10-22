Una Giornata Particolare ripercorre la morte di Cleopatra | anticipazioni e ospiti di mercoledì 22 ottobre 2025 su La7
Questa sera Aldo Cazzullo guida gli spettatori nel giorno che chiude un’epoca e ne apre un’altra: la morte di Cleopatra e il passaggio dal Regno d’Egitto all’ Impero Romano. Un racconto che intreccia storia, mito e geopolitica antica, nella nuova puntata di Una Giornata Particolare in prima serata su La7. Indice. Dove e quando vederlo. Una Giornata Particolare anticipazioni 22 ottobre 2025 – Dalla fine di un regno all’alba di un impero. Il viaggio televisivo: luoghi e tappe del racconto. Ospiti e chiavi di lettura. Perché questa puntata è da non perdere. FAQ Una Giornata Particolare anticipazioni 22 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
News recenti che potrebbero piacerti
#21ottobre2025 #unagiornataparticolare Domani sera, alle ore 21:20, in onda su La7, arriva la seconda puntata di “Una giornata particolare” di Aldo Cazzullo - facebook.com Vai su Facebook
Una Giornata Particolare ripercorre la morte di Cleopatra - Una Giornata Particolare: Aldo Cazzullo vola in Egitto per ripercorrere la morte della regina Cleopatra. Secondo davidemaggio.it
Una Giornata Particolare con Aldo Cazzullo riparte su La7: le anticipazioni del 15 ottobre - Riparte stasera su La7 Una Giornata Particolare, il programma di divulgazione di Aldo Cazzullo. Da msn.com