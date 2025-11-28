Laboratorio di diagnostica spostato dall' Irst di Meldola a Pievesestina? Confermare o smentire

“Confermare o smentire il trasferimento del laboratorio di diagnostica dell'istituto romagnolo per lo studio dei tumori dall'attuale sede di Meldola al laboratorio centrale di Pievesestina”. La capogruppo in Regione di Rete Civica Elena Ugolini sottopone il quesito alla giunta regionale sulla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

