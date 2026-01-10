Perry ottimismo ‘libero’ | A Perugia per vincere

Luke Perry, libero della Valsa Group Modena, affronta con ottimismo la sfida contro la Sir Safety Perugia, campione d’Europa e del mondo. Dopo una stagione caratterizzata da costanza e rendimento elevato, Perry si prepara alla partita di domenica pomeriggio, consapevole della difficoltà dell’avversario. La sfida rappresenta un importante banco di prova per la squadra emiliana, chiamata a confrontarsi con una delle migliori formazioni europee.

Forse il giocatore più regolare ad alto livello sin qui, nella bella stagione della Valsa Group Modena: Luke Perry è pronto alla sfida delle sfide, l’assalto al fortino dei campioni d’Europa e del mondo della Sir Susa Scai Perugia, domenica pomeriggio: "Sarà una partita molto difficile contro una squadra fortissima e ricca di esperienza e talento – racconta il libero australiano –. Non c’è nemmeno bisogno di presentarla. Noi però scenderemo in Umbria con l’intenzione di provare a vincere, siamo fiduciosi per questa gara, nel tentativo di fare il meglio possibile". Su cosa deve prestare attenzione Modena per cercare di far gara pari? "Onestamente per prima cosa dobbiamo concentrarci sul nostro gioco in maniera globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

