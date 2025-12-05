Forlì da Cavallini un’iniezione di ottimismo | Restiamo calmi torneremo a vincere

Nel pareggio 1-1 sabato al ‘Morgagni’ contro il Bra, gara in cui è comunque tornato a fare punti dopo tre sconfitte di fila, il Forlì è apparso ancora opaco, spesso impaurito e poco incisivo sottoporta. "Questo è un periodo un po’ nero, però sicuramente dobbiamo cercare di rimanere tranquilli e di non farci prendere dall’ansia, perché non stanno più venendo i risultati", analizza così la situazione, senza perdersi quindi d’animo in fiducia, il terzino sinistro Giacomo Cavallini, classe 2004, tra i più attivi dei galletti nel match contro i piemontesi. "Dal mio punto di vista – continua il difensore esterno – i momenti negativi in un campionato ci sono e ci saranno, per noi come per tutte le squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

