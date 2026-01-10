Pellegrino Juve | i bianconeri seguono interessati ma il Parma è stato chiaro Cosa filtra da Torino

Il trasferimento di Pellegrino dalla Juventus al Parma sembra ancora in fase di valutazione. I bianconeri manifestano interesse, ma il club emiliano ha chiarito la propria posizione riguardo al futuro del giocatore. Situazione ancora in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero emergere nelle prossime settimane. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti coinvolte definiscono i dettagli di un possibile accordo.

Pellegrino Juve: i bianconeri seguono interessati, ma il Parma è stato chiarissimo sul futuro del giocatore. Ecco cosa filtra da Torino. La Juve scandaglia il mercato della Serie A con grande attenzione, alla ricerca di profili giovani e funzionali per arricchire le opzioni offensive a disposizione di Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera è sempre vigile sui talenti che si stanno mettendo in luce nel massimo campionato e l'ultimo nome finito sui radar della Continassa è quello di Mateo Pellegrino. Il giocatore, attualmente in forza al Parma, sarebbe seguito dalla Juventus in chiave mercato come possibile innesto per il futuro, avendo mostrato qualità interessanti nel reggere il peso dell'attacco. Leggi anche: Hojbjerg Juve: l'interesse da parte dei bianconeri è reale e concreto, ma da Marsiglia… Cosa filtra sul centrocampista danese Leggi anche: Bernabè Juve: 007 bianconeri al Bentegodi per visionarlo da vicino! Ma il Parma è irremovibile in vista di gennaio, cosa sta succedendo per lo spagnolo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. MERCATO, ALLARME PELLEGRINO: SU DI LUI GLI OCCHI DELLA JUVE CHE VUOLE PURE BERNABE; Il ritorno di Chivu al Tardini. Gazzetta di Parma : E Pellegrino è nel mirino della Juve. La Juve segue Pellegrino: al momento nessuna trattativa con il Parma - Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2001 del Parma, sarebbe seguito dalla Juventus in chiave mercato.

5 e 5 – Pellegrino e la Juve: pro e contro di un possibile affare di mercato - La Juventus sta valutando concretamente la possibilità di rinforzare il proprio reparto offensivo durante il mercato di gennaio. tuttojuve.com

Mercato: Juve su Maldini e Pellegrino, Napoli tra il sogno Sterling e Ferguson. Taylor idolo Lazio, che sfottò alla Roma - Tutte le trattative e le indiscrezioni del settimo giorno di calciomercato della Serie A. sport.virgilio.it

Secondo La Gazzetta dello Sport Mateo Pellegrino avrebbe convinto tutti alla Continassa La Juventus starebbe studiando una proposta creativa per l'estate in modo da soddisfare la richiesta da 25-30 milioni del Parma La notizia completa nel primo com - facebook.com facebook

La #Juve valuta l'investimento #Pellegrino Ha convinto tutti alla Continassa x.com

