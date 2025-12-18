Hojbjerg Juve | l’interesse da parte dei bianconeri è reale e concreto ma da Marsiglia… Cosa filtra sul centrocampista danese

L'interesse della Juventus per Pierre-Emile Hojbjerg è reale e concreto, ma le fonti dal Marsiglia sottolineano come il centrocampista danese sia considerato un leader imprescindibile per i francesi. La sua permanenza a stagione in corso appare quindi molto probabile, rendendo difficile qualsiasi trattativa di cessione. Un duello di mercato che si preannuncia tutto da seguire, con il giocatore al centro delle attenzioni bianconere.

Hojbjerg Juve: l'interesse da parte dei bianconeri è reale e concreto, ma da Marsiglia… Cosa filtra sul centrocampista danese

Hojbjerg Juve, il centrocampista è intoccabile per i francesi: considerato un leader totale, la sua cessione a stagione in corso è impossibile. Il corteggiamento della  Juventus  nei confronti di Pierre-Emile Højbjerg è una storia che si ripete ciclicamente, quasi come un rituale di mercato che accompagna ogni sessione di trattative da diversi anni a questa parte. Il centrocampista danese è costantemente nel mirino della dirigenza bianconera, che ne ha sempre apprezzato le doti di interditore roccioso unite a una visione di gioco non comune. Tuttavia, chi sperava nel colpo grosso per gennaio dovrà rassegnarsi: secondo quanto riportato dall’esperto di mercato  Fabrizio Romano, le speranze di vederlo sbarcare a Torino nella prossima finestra sono praticamente nulle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

