A Bologna, nel giorno della conclusione dei lavori di restauro del portico di San Luca, si è verificato un crollo nel soffitto del portico di via Mascarella, vicino a Cantina Letteraria. Un cedimento improvviso ha causato un cratere, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza di questa zona del centro storico. L’incidente sottolinea l’importanza di interventi di manutenzione regolari e di controlli approfonditi.

Bologna, 10 gennaio 2026 - Nel giorno in cui viene annunciata in pompa magna la fine dei lavori di restauro del portico di San Luca, un enorme cratere si è creato nel soffitto del portico di via Mascarella, altezza Cantina Letteraria. Secondo quanto si apprende, l'immobile sopra il locale è stato acquistato diversi anni fa. E durante alcuni lavori ancora in atto, a causa dell'anzianità del rivestimento del portico e per il freddo di questi giorni, la parte esterna non ha retto. I vigili urbani sono intervenuti e hanno messo l’area in sicurezza. Non ci sono stati feriti né altri danni. Una fortuna, considerando la zona di passaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paura in via Mascarella a Bologna: cede il soffitto del portico

