Bologna riapre la piscina Vandelli dopo il crollo del tubo dal soffitto | La ditta è già intervenuta

29 nov 2025

Bologna, 29 novembre 2025 – Ha riaperto oggi al pubblico la piscina Vandelli a Bologna. La struttura, che si trova in via di Corticella, in zona Arcoveggio, era stata chiusa alcuni giorni fa a causa di un tubo del condotto dell’aria che si era staccato da soffitto. Per fortuna il fatto era successo durante la notte e non erano così state coinvolte persone.  Il Comune: “Impianto coperto da garanzia, la ditta è già intervenuta”. Infatti, come spiega la stessa piscina in un comunicato stampa “nella notte di martedì 25 novembre una staffa di sostegno del canale di trattamento aria ha ceduto. Questo ha causato il parziale collassamento del canale stesso che in parte si è appoggiato sul pavimento e in parte è rimasto sospeso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

