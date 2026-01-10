Pattinaggio di figura tempesta mediatica in arrivo per Cizeron? Il francese alza gli scudi

Il mondo del pattinaggio di figura si avvicina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con Guillaume Cizeron al centro di possibili discussioni. Recenti sviluppi comunicativi fanno temere una crescente attenzione mediatica, mentre il campione francese si prepara a competere con la nuova partner Laurence Fournier Beaudry. Questo periodo potrebbe segnare un momento importante nella carriera di Cizeron, tra aspettative e sfide che si delineano all’orizzonte.

Qualcosa di molto grande potrebbe scagliarsi tra non molto su Guillaume Cizeron. Il condizionale è d'obbligo, ma alcune manovre comunicative suggeriscono l'arrivo di una possibile tempesta mediatica a poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove il fuoriclasse francese concorrerà per la medaglia d'oro con la nuova partner, Laurence Fournier Beaudry. Tutto ruota intorno ad un libro, che sarà pubblicato il prossimo 14 gennaio, scritto dall'ex partner del transalpino, ovvero Gabriella Papadakis, con cui ha vinto il metallo più pregiato ai Giochi di Pechino 2022 e l'argento a PyeongChang 2018, oltre che una moltitudine di titoli tra Europei, Mondiali e Finali Grand Prix.

