Pattinaggio di figura | Fournier Beaudry-Cizeron cadono Chock-Bates vincono le Finali Grand Prix
Va in archivio una danza libera dai contorni thriller alle Finali Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura, evento in fase di svolgimento all’I G Arena di Nagoya, in Giappone. A vincere tra colpi di scena, imprevisti e giudizi decisamente opinabili sono stati gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates, i quali hanno di fatto confermato la leadership ottenuta nella rhythm dance approfittando della caduta dei diretti rivali Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron. Ma andiamo con ordine. Il binomio francese, secondo dopo il corto, ha intavolato un libero rasente il capolavoro, sbalordendo il pubblico giapponese mettendo sul piatto tutti gli ingredienti ideali per un programma perfetto, superandosi in alcuni elementi di pregevole bellezza, uno su tutti il sollevamento curve combinato, premiato non a caso con un tripudio di +5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pattinaggio di Figura, Sara Conti e Niccolò Macii sono splendidi secondi nella Finale di Grand Prix ilfaroonline.it/2025/12/05/pat… #news #notizie #cronaca Vai su X
SENZA PAROLE Ti qualifichi alla Finale del Grand Prix di pattinaggio di figura per il quarto anno di fila. ? Infrangi ogni primato italiano tra le coppie di artistico chiudendo la competizione con 223.28 punti. Ti guadagni una standing ovation in Giappone p - facebook.com Vai su Facebook
Pattinaggio di figura: Chock-Bates regolano Fournier Beaudry-Cizeron nella rhythm dance a Nagoya. Lotta aperta - Gli statunitensi si sono infatti imposti in occasione della rhythm dance, ultimo segmento ... Da oasport.it
Pattinaggio artistico, Fournier Beaudry-Cizeron i migliori nella danza libera del Finlandia Trophy - Spettacolo ed emozioni nell'ultima prova della sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025- Riporta oasport.it
Pattinaggio di figura ISU Grand Prix Finals 2025: programma, orari, italiani in gara e dove vedere in diretta - Il Campione in carica Ilia Malinin punta al terzo titolo consecutivo nel singolo maschile alla finale del Grand Prix, mentre le favorite giapponesi Sakamoto Kaori e Chiba Mone cercheranno di respinger ... Lo riporta olympics.com
ISU Grand Prix Finlandia Trophy 2025: programma, orari, italiani in gara e dove vedere in diretta • Pattinaggio di figura - Il 21 e 22 novembre si terrà a Helsinki l'ultima tappa del Grand Prix della stagione regolare, con in palio gli ultimi posti disponibili per la Grand Prix Final. Riporta olympics.com