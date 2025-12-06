Pattinaggio di figura | Fournier Beaudry-Cizeron cadono Chock-Bates vincono le Finali Grand Prix

Va in archivio una danza libera dai contorni thriller alle Finali Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura, evento in fase di svolgimento all’I G Arena di Nagoya, in Giappone. A vincere tra colpi di scena, imprevisti e giudizi decisamente opinabili sono stati gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates, i quali hanno di fatto confermato la leadership ottenuta nella rhythm dance approfittando della caduta dei diretti rivali Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron. Ma andiamo con ordine. Il binomio francese, secondo dopo il corto, ha intavolato un libero rasente il capolavoro, sbalordendo il pubblico giapponese mettendo sul piatto tutti gli ingredienti ideali per un programma perfetto, superandosi in alcuni elementi di pregevole bellezza, uno su tutti il sollevamento curve combinato, premiato non a caso con un tripudio di +5. 🔗 Leggi su Oasport.it

