Parma svelato il segreto degli animali in bottiglia
Nel Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma, si apre una finestra sulla storia e sulla tecnica della tassidermia. La collezione di padre Jean Baptiste Fourcault, custodita con cura, rivela ora il mistero dietro le opere esposte. Un’occasione per scoprire un patrimonio culturale e scientifico unico, che testimonia l’attenzione e la competenza di un appassionato nel preservare la biodiversità animale.
È stato finalmente svelato il segreto della misteriosa collezione tassidermica di padre Jean Baptiste Fourcault, patrimonio del Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma – MUST. Un articolo appena pubblicato su “Museologia scientifica” scioglie un interrogativo che resisteva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: "Vita con gli animali". Maccari e la lezione segreta degli animali
Leggi anche: Fabrizio Corona, il segreto svelato in diretta: “Non doveva uscire”
Svelato il segreto degli animali in bottiglia.
Parma, svelato il segreto degli animali in bottiglia - Su 'Museologia scientifica' uno studio che risolve il mistero della collezione tassidermica di padre Fourcault ... adnkronos.com
La dirigenza bianconera sta valutando Pellegrino per la prossima stagione, può essere lui il dopo Dusan Vlahovic Vi convince l'attaccante del Parma - facebook.com facebook
MOVIOLA PARMA-INTER Fatta chiarezza sugli episodi⬇️ x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.