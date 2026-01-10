Parma svelato il segreto degli animali in bottiglia

Nel Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma, si apre una finestra sulla storia e sulla tecnica della tassidermia. La collezione di padre Jean Baptiste Fourcault, custodita con cura, rivela ora il mistero dietro le opere esposte. Un’occasione per scoprire un patrimonio culturale e scientifico unico, che testimonia l’attenzione e la competenza di un appassionato nel preservare la biodiversità animale.

È stato finalmente svelato il segreto della misteriosa collezione tassidermica di padre Jean Baptiste Fourcault, patrimonio del Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma – MUST. Un articolo appena pubblicato su “Museologia scientifica” scioglie un interrogativo che resisteva. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

