Se una delle misure dell'arte sta nella capacità d'imparare e poi dimenticare tutto, Giovanni Maccari è un artista nel senso più naturale del termine: un raffinato umanista che non ha più bisogno di dimostrare di esserlo, e che grazie al suo orecchio esercitato sa ritrovare una sorprendente, "spontanea" freschezza inventiva. Maccari ha scritto romanzi, racconti e saggi critico-narrativi, lavorando spesso su alcuni autori russi (Cechov, Babel, Gogol) e italiani (Pontiggia, Piovene, Landolfi). Indipendentemente dal genere e dal tema, la sua scrittura conserva un'apparente svagatezza che la mantiene a ogni frase libera, fluida, aperta come un discorso parlato.

© Ilfoglio.it - "Vita con gli animali". Maccari e la lezione segreta degli animali