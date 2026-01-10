Paris Saint Germain-Paris FC Coppa di Francia 12-01-2026 ore 21 | 10 | formazioni quote pronostici

Il 12 gennaio 2026 alle ore 21:10 si disputerà il match tra Paris Saint Germain e Paris FC, valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia. Dopo aver vinto il primo trofeo stagionale a Kuwait City, il PSG affronta questa partita con l’obiettivo di consolidare il proprio percorso in competizione. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per un incontro che promette interesse per gli appassionati di calcio.

Dopo aver portato a casa il primo trofeo stagionale nella serata di Kuwait City il Paris Saint Germain affronta ancora una volta il Paris FC, questa volta nei sedicesimi di finale di coppa di Francia. La squadra di Luis Enrique ha pensato bene di andarsi a complicare la vita, facendosi rimontare nel finale dai Phoceens prima che Ramos trovasse il gol del 2 a 2 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

