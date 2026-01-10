Paris Saint Germain-Paris FC Coppa di Francia 12-01-2026 ore 21 | 10 | formazioni quote pronostici
Il 12 gennaio 2026 alle 21:10 si disputa la sfida tra Paris Saint Germain e Paris FC, valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia. Dopo aver vinto il primo trofeo stagionale, il PSG si prepara ad affrontare nuovamente il Paris FC. In questa occasione, analizzeremo formazioni, quote e pronostici per offrire un quadro completo sulla partita.
Dopo aver portato a casa il primo trofeo stagionale nella serata di Kuwait City il Paris Saint Germain affronta ancora una volta il Paris FC, questa volta nei sedicesimi di finale di coppa di Francia. La squadra di Luis Enrique ha pensato bene di andarsi a complicare la vita, facendosi rimontare nel finale dai Phoceens prima che Ramos trovasse il gol del 2 a 2 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Vendée Fontenay Foot-Paris Saint Germain (Coppa di Francia, 20-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Vendée Fontenay Foot-Paris Saint Germain (Coppa di Francia, 20-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
2025 giornata-17 paris-saint-germain-paris-fc preview; Psg-Paris FC, il grande ritorno del derby di Parigi. Maxime Lopez: Ma oggi è una sfida impari; Paris Saint-Germain vs. Flamengo Streaming | IT; Pronostico PSG - Marsiglia: analisi e probabili formazioni 08/01/2026 Trophée des Champions.
Pronostico Paris Saint-Germain vs Paris FC – 4 Gennaio 2026 - Paris FC apre il nuovo anno di Ligue 1 con una sfida tutta parigina in programma il 4 Gennaio 2026 alle 20:45 al Parc des ... news-sports.it
Paris Saint-Germain sempre più francese? Il club pronto a prendere Upamecano a zero - Germain starebbe pensando a Dayot Upamecano in vista della prossima stagione. tuttomercatoweb.com
PSG-Paris FC 2-1: video, gol e highlights - Il derby "più vicino del mondo" (i due stadi distano 44 metri) premia il Psg che vince 2- sport.sky.it
IL PSG CONQUISTA LA SUPERCOPPA DI FRANCIA Il Paris Saint-Germain torna a festeggiare: la squadra di Luis Enrique supera il Marsiglia di De Zerbi ai calci di rigore Un finale al cardiopalma: al 13' Dembélé apre i giochi, ma il Marsiglia risponde c - facebook.com facebook
È IL PSG A TRIONFARE Dopo un finale clamoroso il Paris Saint-Germain torna protagonista: è la squadra di Luis Enrique ad alzare al cielo la Supercoppa di Francia x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.