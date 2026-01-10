Parcheggi il piano del Comune piace ai commercianti
La Confesercenti di Cisterna esprime soddisfazione per il nuovo piano parcheggi approvato dal Comune. La delegata comunale Valentina Iona sottolinea come questa riforma sia frutto di un dialogo costruttivo tra amministrazione e commercianti, con l’obiettivo di migliorare la gestione della sosta e favorire lo sviluppo commerciale locale. Il piano rappresenta un passo importante per ottimizzare gli spazi e rispondere alle esigenze della comunità e delle attività commerciali.
La Confesercenti di Cisterna plaude al nuovo piano parcheggi varato dall'amministrazione comunale.Secondo la delegata comunale, Valentina Iona, “il nuovo assetto della sosta appare come il risultato di un dialogo costruttivo. Le misure introdotte tengono infatti conto delle indicazioni e delle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
