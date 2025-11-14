I commercianti ed esercenti del centro uniti contro il caro parcheggi | Pronti allo sciopero
No all'aumento dei prezzi dei parcheggi in città e in particolare nell'area di risulta. I commercianti, gli esercenti e gli artigiani del centro si uniscono per protestare contro la misura che verrà introdotta dall'amministrazione Masci. Marina Dolci presidente Confesercenti, Riccardo Padovano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
