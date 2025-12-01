De Laurentiis avvisa l’Inter | Napoli più forte dell’anno scorso E sul campionato dico questo

Inter News 24 Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avvisa l’Inter: per lui il Napoli è più forte dello scorso anno. E sul campionato si è espresso così. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del Gran Galà del Calcio 2025. Vediamo le considerazioni del numero uno azzurro, che ha toccato vari temi. SPOGLIATOIO – «Tutti fanno domande poco pertinenti. Se uno ha molti incidenti è chiaro che ci può essere un momento di sconforto che può contaminare lo spogliatoio, ci sono partite che vengono prese non come dovrebbero. Molti minimizzano il Bologna che è una grande squadra e che ha un grande allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Laurentiis avvisa l’Inter: «Napoli più forte dell’anno scorso. E sul campionato dico questo»

