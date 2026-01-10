Le pagelle della discesa femminile di Zauchensee 2026 offrono un quadro chiaro delle performance più recenti. Lindsey Vonn, con il punteggio di 10, dimostra di aver ritrovato il suo livello, mentre Goggia affronta una fase complessa, la più difficile degli ultimi nove anni. Il confronto tra Delago e Curtoni si inserisce in un contesto di evoluzione e cambiamenti, evidenziando le sfide e le evoluzioni di questa stagione.

PAGELLE DISCESA FEMMINILE ZAUCHENSEE 2026. Sabato 10 gennaio Lindsey Vonn, 10: è tornata la più forte, per distacco, in discesa, esattamente come ai tempi d’oro. Rispetto a 15 anni fa ha pero compiuto una metamorfosi: prima faceva la differenza soprattutto con la scorrevolezza, adesso dipinge i curvoni veloci come nessun’altra. In questa stagione non è mai scesa dal podio in discesa, incassando già due vittorie: la Coppa del Mondo di specialità appare già ipotecata. I successi nel circuito maggiore sono 84, il tutto a 41 anni.Inutile dire chi sia la grande favorita per le Olimpiadi, peraltro sulla pista di Cortina d’Ampezzo dove ha trionfato addirittura 12 volte in carriera tra discesa e superG. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle discesa Zauchensee 2026: la metamorfosi di Vonn, Goggia mai così male da 9 anni, ballottaggio Delago-Curtoni

Leggi anche: Pagelle discesa Zauchensee 2026: la metamorfosi di Vonn, Goggia mai così male da 8 anni, ballottaggio Delago-Curtoni

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia e Vonn fuori dalle 30

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Coppa del Mondo sci alpino Zauchensee 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e superG per le donne; Shiffrin in testa: la classifica di Coppa del mondo di sci femminile; Pagelle gigante Kranjska Gora 2026: il nuovo status di Della Mea, Goggia convince sul tracciato più affine; Pagelle slalom Madonna di Campiglio 2026: l’Italia rigenera Noel, Vinatzer tra illusione e cruda realtà.

Pagelle discesa Zauchensee 2026: la metamorfosi di Vonn, Goggia mai così male da 8 anni, ballottaggio Delago-Curtoni - PAGELLE DISCESA FEMMINILE ZAUCHENSEE 2026 Sabato 10 gennaio Lindsey Vonn, 10: è tornata la più forte, per distacco, in discesa, esattamente come ai tempi ... oasport.it

Lindsey Vonn domina la mini-discesa di Zauchensee, maledizione Pirovano. Goggia sottotono - Lindsey Vonn prosegue nella sua straordinaria stagione e si lancia sempre di più verso il mese di febbraio, quando andrà a caccia dell'oro olimpico a ... oasport.it