Pagelle discesa Zauchensee 2026 | la metamorfosi di Vonn Goggia mai così male da 9 anni ballottaggio Delago-Curtoni
Le pagelle della discesa femminile di Zauchensee 2026 offrono un quadro chiaro delle performance più recenti. Lindsey Vonn, con il punteggio di 10, dimostra di aver ritrovato il suo livello, mentre Goggia affronta una fase complessa, la più difficile degli ultimi nove anni. Il confronto tra Delago e Curtoni si inserisce in un contesto di evoluzione e cambiamenti, evidenziando le sfide e le evoluzioni di questa stagione.
PAGELLE DISCESA FEMMINILE ZAUCHENSEE 2026. Sabato 10 gennaio Lindsey Vonn, 10: è tornata la più forte, per distacco, in discesa, esattamente come ai tempi d’oro. Rispetto a 15 anni fa ha pero compiuto una metamorfosi: prima faceva la differenza soprattutto con la scorrevolezza, adesso dipinge i curvoni veloci come nessun’altra. In questa stagione non è mai scesa dal podio in discesa, incassando già due vittorie: la Coppa del Mondo di specialità appare già ipotecata. I successi nel circuito maggiore sono 84, il tutto a 41 anni.Inutile dire chi sia la grande favorita per le Olimpiadi, peraltro sulla pista di Cortina d’Ampezzo dove ha trionfato addirittura 12 volte in carriera tra discesa e superG. 🔗 Leggi su Oasport.it
