Orti sociali | domande da presentare entro il 7 febbraio

Il Comune di Scandiano ha aperto un avviso pubblico per l’assegnazione degli orti sociali. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 7 febbraio. Questa iniziativa mira a promuovere l’agricoltura sostenibile e il benessere della comunità. Per informazioni dettagliate sui requisiti e le modalità di presentazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del Comune.

Entro il 7 febbraio è possibile presentare le domande per l'avviso pubblico per l'assegnazione degli orti sociali del Comune di Scandiano. Per partecipare è necessario essere maggiorenni residenti nel comune di Scandiano; non svolgere alcuna attività lavorativa salvo che non vi sia richiesta motivata di deroga da parte dei competenti uffici comunali o del polo sociale di Scandiano; non essere in possesso di alcun appezzamento di terreno agricolo nel territorio comunale o nei comuni limitrofi. Inoltre potranno essere assegnatari coloro che, pur non in possesso dei requisiti richiesti, sono destinatari di un progetto, predisposto dai competenti uffici comunali o dal polo sociale di Scandiano, di integrazione sociale e di valorizzazione e crescita dell'autonomia personale in cui l'assegnazione dell'orto rappresenti una risorsa a disposizione.

