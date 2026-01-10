olivia rodrigo celebra su instagram i 5 anni della super hit driver license e annuncia una speciale cover di david byrne

Olivia Rodrigo ricorda i cinque anni di “Driver License”, la canzone che nel 2021 l’ha consacrata come artista internazionale, raggiungendo la vetta della Billboard Hot 100. In occasione di questo anniversario, ha annunciato una speciale cover di David Byrne, portando avanti il suo percorso musicale con nuovi progetti e riconoscimenti.

Olivia Rodrigo deve tanto a Driver License il singolo di debutto che nel 2021, l’ha resa una superstar in tutto il mondo e con la quale ha debuttato in vetta alla Billboard Hot 100. Il brano inoltre aveva battuto il record di Spotify per il maggior numero di streaming giornalieri di una canzone non natalizia. Nel quinto anniversario del successo, la pop star ha reso omaggio alla ballata che l’ha portata improvvisamente al successo nel 2021. Su Instagram aveva pubblicato un post in onore della super hit: “Questa canzone mi ha cambiato completamente la vita in modi che ancora non riesco a comprendere appieno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Olivia Rodrigo celebra il quinto anniversario di 'Drivers License' con la copertina di David Byrne e un vinile esclusivo.

