Il criptico messaggio di Olivia Rodrigo in vista del quinto anniversario di Drivers License

Olivia Rodrigo ha condiviso un messaggio criptico in vista del quinto anniversario di “Drivers License”, il suo singolo di debutto. L'artista ha lasciato intuire che potrebbe esserci qualcosa di speciale in programma per celebrare questo importante traguardo, che ha segnato il suo successo internazionale. Restano da scoprire i dettagli di questa possibile novità, mentre i fan attendono con interesse ulteriori aggiornamenti.

Sembra che Olivia Rodrigo abbia qualcosa in serbo in occasione del quinto anniversario del suo primo singolo di successo, Drivers License, che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Ieri, infatti, sul sito web ufficiale della cantautrice statunitense, è apparso un criptico modulo d’invio. Invece della solita pagina web, il suo sito ora mostra semplicemente una falsa richiesta di rinnovo della patente di guida del “Department of Driving Home 2 U”, che invita i fan a condividere le proprie email per futuri aggiornamenti. La sezione “Informazioni sull’appuntamento” del documento virtuale anticipa che qualcosa accadrà alle 9:00 PT dell’8 gennaio, esattamente cinque anni dopo il lancio del brano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il criptico messaggio di Olivia Rodrigo in vista del quinto anniversario di “Drivers License” Leggi anche: Certificazioni Fimi: dischi di platino per Cesare Cremonini, Dark Polo Gang e Olivia Rodrigo Leggi anche: Olivia Rodrigo e Louis Partridge si sono lasciati? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il criptico messaggio di Olivia Rodrigo in vista del quinto anniversario di “Drivers License” - Sembra che Olivia Rodrigo abbia qualcosa in serbo in occasione del quinto anniversario del suo primo singolo di successo, Drivers License, che l’ha resa celebre in tutto il mondo. msn.com

