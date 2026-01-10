Nuno Tavares Juve un club estero spinge per chiudere la trattativa L’annuncio del presidente non lascia scampo
Nuno Tavares si avvicina alla Juventus, con un club estero che accelera per definire l’accordo. L’annuncio del presidente della società coinvolta sembra ormai sancire la conclusione della trattativa, confermando le intenzioni di tutte le parti. La possibilità di vedere il difensore portoghese indossare la maglia bianconera si fa sempre più concreta, segnando un passo importante nel mercato estivo della Juventus.
Nuno Tavares Juve, un club estero spinge per chiudere la trattativa. L’annuncio del presidente non lascia ormai più nessun dubbio. La Juve segue con interesse le dinamiche di mercato che coinvolgono le dirette concorrenti, e in casa Lazio si profila un’uscita significativa che potrebbe ridisegnare le corsie laterali. L’indiziato numero uno a lasciare la Capitale è Nuno Tavares. Tuttavia, la sua parabola biancoceleste è discendente: dopo sei mesi di altissimo livello nella scorsa stagione, l’esterno nell’ultimo anno ha subito una brusca involuzione tecnica e fisica. Arrivato dall’Arsenal come un potenziale crack, nel tempo è stato costantemente frenato da vari problemi di natura muscolare che gli hanno impedito di esprimersi al meglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
