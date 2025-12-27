Mercato Lazio | il Flamengo spinge per Castellanos Netz o Valeri se parte Nuno Tavares?

Roma 27 dicembre 2025 - Il mercato non è ancora cominciato, ma i telefoni dei direttori sportivi cominciano a diventare incandescenti per la imminente sessione di calciomercato. Assente giustificata al tavolo delle trattative in estate la Lazio, a causa del blocco imposto dalla Covisoc agli acquisti, proprio i biancocelesti appaiono tra i più attivi alle porte di gennaio. La squadra capitolina infatti al momento è al centro delle voci in uscita, potenziali cessioni per finanziare il mercato in entrata. Il primo nome balzato alla cronaca è quello di Nuno Tavares, sulle cui tracce ci sarebbe l' Al-Ittihad. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

