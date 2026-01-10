Non può uscire di casa senza autorizzazione del giudice | trovato a spasso per la città finisce in cella

Un uomo sottoposto a affidamento in prova senza autorizzazione del giudice è stato trovato a circolare per le vie della città. Di conseguenza, le autorità hanno deciso di revocare il beneficio e di procedere con la detenzione in cella. Questo episodio evidenzia l'importanza di rispettare le condizioni stabilite dalle misure alternative alla detenzione.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.