Non può uscire di casa senza autorizzazione del giudice | trovato a spasso per la città finisce in cella

Da perugiatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo sottoposto a affidamento in prova senza autorizzazione del giudice è stato trovato a circolare per le vie della città. Di conseguenza, le autorità hanno deciso di revocare il beneficio e di procedere con la detenzione in cella. Questo episodio evidenzia l'importanza di rispettare le condizioni stabilite dalle misure alternative alla detenzione.

Non può uscire di casa senza autorizzazione del giudice, ma la Polizia lo trova a spasso per la città: revocato l’affidamento in prova e finisce in cella.Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno eseguito un decreto del magistrato di Sorveglianza di sospensione dell’affidamento in prova al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

