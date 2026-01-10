No al riarmo Primo incontro a Gello

Il 27 aprile si terrà a Gello il primo incontro pubblico contro il progetto di allungamento del binario 4 della stazione di Pontedera. La proposta, volta ad accogliere treni merci e convogli militari, ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini e le associazioni locali. L’incontro sarà un’occasione per approfondire le ragioni del fronte contrario e promuovere un confronto costruttivo sulle implicazioni del progetto.

PONTEDERA Torna a farsi sentire il fronte contrario all'allungamento del binario 4 della stazione di Pontedera destinato ad accogliere treni merci e convogli militari. Il Movimento No Base, Stop Rearm Europe coordinamento Valdera, Caritas Ponsacco, Parrocchia di Gello e altre associazioni territoriali si dicono "pronte a un anno di mobilitazione per la pace e contro ogni forma di militarizzazione". "Sarà un anno di "lotta" di "pace disarmata e disarmante" quello che programmeranno le associazioni della Valdera impegnate contro ogni forma di militarizzazione del territorio e nella promozione di una pace e di una giustizia umana, sociale ed economica.

Oggi, primo giorno dell'anno, ricorre la Giornata Mondiale della Pace. Si parla tantissimo di pace, ogni giorno. Intanto, nel mondo continuano le guerre. Intanto, i governanti continuano con le politiche del riarmo. Intanto, nelle nostre vite quotidiane continuano l - facebook.com facebook

️In occasione del primo gennaio, Giornata mondiale della Pace, Papa Leone XIV ha lanciato un messaggio ai popoli e ai governi di tutto il mondo preso direttamente dal Vangelo: “Rimetti la spada nel fodero”! Nel suo discorso il Papa ha pronunciato parole x.com

