' Natale a Cesena' buona la prima | luminarie ' poetiche' fino al 15 febbraio L' assessore | La strada è quella giusta
A Cesena si conclude con successo l'edizione di Natale, con luminarie poetiche che resteranno accese fino al 15 febbraio. L’amministrazione comunale giudica positivamente questa iniziativa, che ha contribuito ad animare il centro storico durante le festività. L’ultimo appuntamento si terrà domenica 11 gennaio al Foro Annonario, segnando la chiusura ufficiale del programma natalizio promosso dal Comune e organizzato da Cesena Fiera.
Con l'appuntamento di domenica 11 gennaio al Foro Annonario, cala il sipario su 'Natale a Cesena', il cartellone di iniziative promosso dal Comune di Cesena e organizzato da Cesena Fiera per animare il centro storico nel periodo natalizio.La maratona festiva era partita il 29 novembre con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: 'Natale a Cesena', buona la prima: luminarie accese fino al 15 febbraio. L'assessore: "La strada è quella giusta"
Leggi anche: Natale a Cesena: luminarie poetiche, albero da addobbare e pista di ghiaccio. Capodanno in piazza coi Joe Di Brutto
Ancora divertimento ed emozioni in centro a Cesena nell’ultimo weekend prima dell’arrivo della Befana; Il cuore di Scrooge illuminato dal Natale; Cesena, un weekend tra risate, spettacoli e tradizioni in attesa della Befana; Sale piene a Natale: Incassi record con Zalone. Risollevato l’anno in calo.
'Natale a Cesena', buona la prima: luminarie 'poetiche' fino al 15 febbraio. L'assessore: "La strada è quella giusta" - Con l'appuntamento di domenica 11 gennaio al Foro Annonario, cala il sipario su 'Natale a Cesena', il cartellone di iniziative promosso dal Comune di Cesena e organizzato da Cesena Fiera per animare ... cesenatoday.it
Buon Natale da tutto lo staff di @tokisushicesena - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.