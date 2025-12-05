Tempo di lettura: 2 minuti Siamo nel pieno dell’atmosfera del Natale. Con l’accensione delle luci, delle luminarie e degli addobbi lungo Corso Garibaldi, dell’albero in piazza Castello e della Stella Cometa sul torrione longobardo della Rocca dei Rettori, per la città è ormai partita l’attesa per la festa più amata, quella del Natale, festa della Cristianità, che viene seguita dal momento certamente più laico del Capodanno. Anche quest’anno dunque le autorità locali hanno voluto rimarcare questo periodo particolare dell’anno ed anzi hanno addirittura anticipato, rispetto allo scorso anno, la data della Festa dell’ Immacolata, cioè l”8 dicembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ “InCanto di Natale”, accese le luminarie. Al via la magia del Santo Natale