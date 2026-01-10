A Napoli, tra via Salvator Rosa e via Santacroce, si registrano diverse rapine a mano armata avvenute dal fine settimana scorso. Si tratta di almeno quattro episodi nella zona tra Centro Storico e Vomero. L’attenzione delle autorità è rivolta all’identificazione dei sospetti e alla tutela dei minori coinvolti. Questo quadro evidenzia la necessità di un monitoraggio costante e di interventi mirati per garantire la sicurezza dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarebbero almeno quattro le rapine a mano armata, consumate dallo scorso week end, nella zona a cavallo tra Centro Storico e Vomero. A Napoli è allarme tra via Girolamo Santacroce, via Salvator Rosa e via Battistello Caracciolo. Nel mirino i giovanissimi, ma anche adulti. Bottino: denaro e cellulari. Autori dei colpi potrebbero essere gli stessi soggetti. Si tratterebbe, dunque, di rapinatori seriali. Alcune denunce, presentate alle forze dell’ordine, parlano di una coppia di malviventi. Avrebbero agito a bordo di uno scooter di colore nero, entrambi travisati da casco e scaldacollo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, allarme rapine tra via Salvator Rosa e via Santacroce: identikit di sospetti, appello pro minori

