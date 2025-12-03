Ue allarme Pro Vita e Vannacci | Epidemia di transizioni sessuali tra i minori

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - ''Viviamo in un tempo di epidemia delle transizioni di genere tra i minori, con migliaia di ragazzi spinti a cambiare sesso e istituzioni Ue spesso complici di questo dramma''. È l'allarme lanciato nella conferenza stampa 'Ideologia gender e salute dei minori in Ue' che Pro Vita & Famiglia onlus ha tenuto oggi a Bruxelles, al Parlamento Europeo, ospite dell'eurodeputato Roberto Vannacci e del gruppo Patriots for Europe, con la testimonianza del giovane detransitioner ceco, Daniel Black, cioè un ragazzo che, dopo aver intrapreso la transizione di genere, è tornato al proprio sesso reale.

