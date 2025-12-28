Casa in fiamme nella notte Salvate anziana disabile insieme alla sua assistente
Una vecchia radio. Un guasto elettrico che ha rischiato di rivelarsi fatale. L’allarme, fortunatamente, è scattato prima che le fiamme nell’abitazione dilagassero e si estendessero anche alle camere da letto dove la padrona di casa e la sua assistente stavano dormendo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a bloccare l’incendio e mettere al sicuro le due donne vivevano nell’appartamento. L’intervento risale alla scorsa notte, intorno alle 1, una squadra del comando di Madonna Alta è intervenuta a San Sisto, in via Riccardo Wagner dopo una richiesta di soccorso per l’incendio in un appartamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
