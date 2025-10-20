Controlli nel fine settimana | denunce per alcol alla guida e possesso di droga

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri per il contrasto a spaccio, uso di sostanze stupefacenti e prevenzione di reati. Lo scorso fine settimana, nella nottata tra sabato e domenica, nei territori di Città di Castello e Umbertide, diversi equipaggi del nucleo operativo e radiomobile. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

