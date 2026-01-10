Morte di Halili Xhevdet l' accusa di Adl Cobas | Quanto accaduto si poteva e si doveva evitare

Da padovaoggi.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 9 gennaio, Halili Xhevdet, 59 anni, operaio presso Sesa Spa a Ospedaletto Euganeo, è deceduto dopo essere stato schiacciato da una pressa compattatrice. La tragedia ha suscitato reazioni da parte di Adl Cobas, che ha sottolineato come l’incidente potesse e dovesse essere evitato. La perdita di Xhevdet evidenzia l’importanza di garantire condizioni di lavoro sicure e di intensificare le misure di prevenzione negli stabilimenti industrial

Venerdì 9 gennaio Halili Xhevdet, operaio di 59 anni, sposato e padre di due figlie, ha perso la vita all’interno degli stabilimenti di Sesa Spa, azienda di Ospedaletto Euganeo schiacciato da una pressa compattatrice utilizzata per lo smaltimento della carta. «L’ennesima morte sul lavoro non può. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Fiorini: “Si Poteva Evitare? L'ingiusto disservizio di Cloudflare”

Leggi anche: **Svizzera: Amb. Balzaretti, 'tragedia che si poteva evitare, mancanze e omissioni'**

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

morte halili xhevdet accusaMorte di Halili Xhevdet, l'accusa di Adl Cobas: «Quanto accaduto si poteva e si doveva evitare» - I sindacalisti di Adl Cobas Padova: «Una tragedia che avviene all’interno di una società che presenta un fatturato di 122. padovaoggi.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.