Morte di Halili Xhevdet l' accusa di Adl Cobas | Quanto accaduto si poteva e si doveva evitare

Venerdì 9 gennaio, Halili Xhevdet, 59 anni, operaio presso Sesa Spa a Ospedaletto Euganeo, è deceduto dopo essere stato schiacciato da una pressa compattatrice. La tragedia ha suscitato reazioni da parte di Adl Cobas, che ha sottolineato come l’incidente potesse e dovesse essere evitato. La perdita di Xhevdet evidenzia l’importanza di garantire condizioni di lavoro sicure e di intensificare le misure di prevenzione negli stabilimenti industrial

Venerdì 9 gennaio Halili Xhevdet, operaio di 59 anni, sposato e padre di due figlie, ha perso la vita all'interno degli stabilimenti di Sesa Spa, azienda di Ospedaletto Euganeo schiacciato da una pressa compattatrice utilizzata per lo smaltimento della carta. «L'ennesima morte sul lavoro non può.

Si chiamava Halili Khevdet e aveva 59 anni l'operaio morto ieri a Este mentre lavorava con una pressa in un'azienda di compattamento dei rifiuti. Sono in corso accertamenti circa le cause dell'incidente. È la seconda vittima del 2026. #mortidilavoro x.com

In Italia da molti anni, Halili Zevxhet abitava a Sant’Elena ed era entrato alla Sesa di Este con un contratto a termine - facebook.com facebook

