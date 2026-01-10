Mo | Romeo ' contro Sorrentino ennesima violenza da pseudo democratici'

La Lega lombarda esprime solidarietà a Giulia Sorrentino di ‘Il Giornale’, vittima di insulti e minacce mentre seguiva un corteo a Milano. L’episodio evidenzia le tensioni legate alla cronaca e ai temi sensibili come il sostegno a figure legate a questioni legali e di sicurezza. È importante affrontare questi eventi con rispetto e attenzione, mantenendo un approccio equilibrato e informato.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Massima solidarietà e vicinanza da tutta la Lega lombarda alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, oggi vittima di insulti, offese e minacce mentre svolgeva il suo lavoro e seguiva il corteo milanese dei pro-Pal che chiedono la liberazione dell'imam Hannoun, arrestato in quanto presunto finanziatore illegale di Hamas. Assistiamo all'ennesimo episodio di maleducazione e violenza verbale, dopo i continui e costanti insulti a Liliana Segre in analoghi precedenti cortei pro-Pal dei mesi scorsi, da parte di questi pseudo democratici e pseudo pacifisti così cristallini e trasparenti da temere la presenza, per loro sgradita e pericolosa, di una giornalista a margine di un loro corteo.

