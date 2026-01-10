Mo | Gasparri ' certi che tutti denunceranno violenza contro giornalista Sorrentino'

Il politico Gasparri ha espresso fiducia nel fatto che tutti condanneranno l’aggressione alla giornalista Giulia Sorrentino, avvenuta durante una manifestazione a Milano. La giornalista di 'Il Giornale' stava seguendo l’evento quando è stata vittima di un episodio di violenza. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza dei giornalisti e sulla condanna di ogni forma di aggressione durante il lavoro di informazione.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Vergognosa aggressione a Giulia Sorrentino, coraggiosa giornalista de 'Il Giornale', che stava seguendo la consueta manifestazione fondamentalista pro-Pal, che si tiene quasi tutti i sabati a Milano. La Sorrentino è stata fatta oggetto di insulti e minacce inaccettabili. Siamo certi che tutto il mondo della stampa, e non solo, denunci la violenza fatta nei confronti della giornalista e che sosterrà il suo diritto a raccontare la verità dell'orrore fondamentalista che minaccia la libertà e la democrazia nel nostro Paese". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri.

