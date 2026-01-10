Missili nordcoreani in Ucraina | la strategia di Kim e quell' assist a Putin

Da ilgiornale.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uso di missili nordcoreani in Ucraina evidenzia una crescente collaborazione militare tra Pyongyang e Mosca. Questa alleanza, ancora sotto i riflettori, rappresenta un elemento di complessità nel conflitto ucraino, portando a una maggiore attenzione internazionale sulle strategie e sui sostenitori delle parti coinvolte. Un'analisi delle dinamiche tra Kim e Putin aiuta a comprendere le implicazioni di questa cooperazione nel contesto geopolitico attuale.

La guerra in Ucraina ha assunto una dimensione internazionale per via della collaborazione militare tra Russia e Corea del Nord che sta emergendo in modo sempre più evidente. Già lo scorso aprile, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy spiegava che un missile balistico utilizzato dai russi per colpire un palazzo residenziale a Kiev era stato fornito a Mosca da Pyongyang. Pare che, dal 2023 in poi, Kim Jong Un abbia spedito a Vladimir Putin 15.000 container contenenti più di 4 milioni di proiettili d'artiglieria e razzi, che hanno avuto un impatto significativo sulla capacità della Russia di sostenere l'offensiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

missili nordcoreani in ucraina la strategia di kim e quell assist a putin

© Ilgiornale.it - "Missili nordcoreani in Ucraina": la strategia di Kim e quell'assist a Putin

Leggi anche: Trump e Kim Jong Un, adesso l'incontro è possibile: dal nucleare all'Ucraina, la strategia per ?aggirare? Putin

Leggi anche: Missili, birra e persino Viagra: gli intrecci di armi e affari tra Kim e Putin

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Missili nordcoreani in Ucraina: la strategia di Kim e quell'assist a Putin.

missili nordcoreani ucraina strategia"Missili nordcoreani in Ucraina": la strategia di Kim e quell'assist a Putin - La Russia ha proseguito la guerra in Ucraina anche grazie a missili, droni e soldati forniti dalla Corea del Nord. msn.com

missili nordcoreani ucraina strategiaPutin lancia l’Oreshnik, il missile che minaccia l’Europa. La strategia russa e la crisi in Ucraina - E se il lancio dell' Oreshnik ha avuto un forte valenza simbolica, la furia di Mosca si è abbattuta anche su Kiev, colpita coi missili KinZhal, Iskander e con una pioggia di droni iraniani Shahed, con ... tg.la7.it

missili nordcoreani ucraina strategiaCooperazione Strategica tra Corea del Nord e Russia nel Conflitto Ucraino: Impatti e Prospettive - Esamina le dinamiche strategiche dell'alleanza tra Corea del Nord e Russia in un anno caratterizzato da conflitti e cooperazione internazionale. notizie.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.